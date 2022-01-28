Ночной снегопад в Петербурге привел к образованию рекордных сугробов

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Сильный снегопад ночью 28 января можно было наблюдать на территории Санкт-Петербурга. Он привел к образованию рекордных сугробов. Снежный покров за сутки вырос на шесть миллиметров и достиг уровня в 38 миллиметров. Это самый высокий показатель за этот год.

Причиной сильных осадков стал североатлантический циклон «Мари», который пришел в город, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— К сегодняшнему утру январь уже принес в Петербург 48 миллиметров осадков, что составляет 126 процентов от месячной нормы января, — приводит слова метеоролога издание «Невские новости».

Самые большие сугробы высотой более семидесяти миллиметров в Ленобласти образовались в районе Тихвина и Лодейного Поля.

Влияние циклона в области продлится до выходных. В субботу, 29 января, осадки уменьшатся, а уже в воскресенье начнутся снова. Синоптики предупреждают, что в подобных погодных условиях возрастает риск аварий и травм среди жителей города, передает Nation News.

28 января москвичей предупредили о трудностях на дорогах из-за сильного снегопада.