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Почти 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах 28 января

Полина Долганова

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Почти 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах 28 января
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В аэропортах Москвы днем в пятницу, 28 января, задержали и отменили около 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, в аэропорту Внуково отменили три вылета и еще семь перенесли на более позднее время.

В Домодедово семь рейсов задержали и еще один отменили.

В Шереметьево, в свою очередь, пять рейсов были отменены, а четыре задержаны.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

В пятницу, 28 января, в столичном регионе ожидается облачная погода. В течение дня будет наблюдаться снег с метелью, а также возможна гололедица. Днем в Москве столбики термометров покажут от минус шести до минус четырех градусов. Ночью температура незначительно изменится — до минус семи градусов. В этот день ожидается юго-восточный ветер. Его скорость будет составлять 5–10 метров в секунду, также возможны порывы до 15 метров в секунду.

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