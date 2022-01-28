Почти 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах 28 января
В аэропортах Москвы днем в пятницу, 28 января, задержали и отменили около 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Так, в аэропорту Внуково отменили три вылета и еще семь перенесли на более позднее время.
В Домодедово семь рейсов задержали и еще один отменили.
В Шереметьево, в свою очередь, пять рейсов были отменены, а четыре задержаны.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
В пятницу, 28 января, в столичном регионе ожидается облачная погода. В течение дня будет наблюдаться снег с метелью, а также возможна гололедица. Днем в Москве столбики термометров покажут от минус шести до минус четырех градусов. Ночью температура незначительно изменится — до минус семи градусов. В этот день ожидается юго-восточный ветер. Его скорость будет составлять 5–10 метров в секунду, также возможны порывы до 15 метров в секунду.