Педиатр оценил опасность нового вируса из ЮАР

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Новый коронавирус, который был обнаружен китайскими специалистами в ЮАР, может нести в себе потенциальную угрозу. Об этом сообщил врач-педиатр Игорь Кашаба.

По словам специалиста, всего одна мутация отделяет этот вирус от вируса MERS, смертность от которого достигает 35 процентов.

— Всего одна мутация отличает этот вирус от вируса ближневосточного респираторного синдрома. В 2012 году была вспышка ближневосточного респираторного синдрома MERS. Смертность от него составила 35 процентов, — отметил эксперт в комментарии «Царьграду».

При этом на новый вирус не будут действовать антитела, выработанные к SARS-CoV-2.

Педиатр также отметил, что странно, что вирус обнаружен на территории ЮАР, но китайскими специалистами. По их сообщениям, пока вирус представляет опасность только для летучих мышей.

До этого эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко оценил опасность нового коронавируса, обнаруженного в ЮАР. По его мнению, опасения специалистов понятны, но паниковать не стоит, чаще всего вирус не преодолевает межвидовой барьер.