С начала года в Москве ввели более 700 тысяч квадратных метров недвижимости

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Свыше 700 тысяч квадратных метров разной недвижимости построили и ввели в Москве с начала текущего года. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, эти результаты свидетельствуют о том, что столице удается поддерживать высокие темпы строительства.

Глава Стройкомплекса уточнил, что из 700 «квадратов» недвижимости около 400 приходится на жилье.

Заммэра добавил, что такие темпы соответствуют запланированным показателям.

Он подытожил, что с начала января в городе ввели два детских сада и два спортивных объекта. Оба детсада находятся в Новой Москве, в совокупности они рассчитаны на 420 детей, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно стало известно, что около тридцати тысяч рабочих мест появится в столице за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) по программе создания мест приложения труда. Для реализации проекта Москва уже заключила с инвесторами 17 соглашений. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он отметил, что на указанных территориях специалисты возведут учебные комплексы, промышленные технопарки, торговые центры, офисы и производственные здания.