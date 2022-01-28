Путин подписал закон о предоставлении Пенсионным фондом данных Росстату

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Пенсионный фонд РФ обязан предоставлять обезличенные данные индивидуального учета для формирования статистики Росстату. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С помощью законопроекта будет создана система оперативной статистики на базе административных данных. Она сформирует набор социально-экономических показателей, которые в будущем помогут рассчитать количественную характеристику мер социальной поддержки, а также их получателей. Такой способ даст возможность улучшить статистические данные по мерам социальной поддержки государства.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) планируется объединить в единую организацию — Социальный фонд. С данным предложением выступило правительство Российской Федерации. Отмечается, что работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. Также известно, что координацией работы нового фонда будет заниматься Минтруд.