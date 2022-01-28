Москвичам рассказали о ситуации на дорогах 28 января

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Средняя загруженность дорог наблюдается в Москве 28 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В дептрансе уточнили, что больше всего времени автовладельцы потеряют на внешней стороне ТТК от Рижской эстакады до улицы Нижняя Масловка, на внутренней стороне от Хорошевской эстакады до улицы Сущевский Вал, от Велозаводской улицы до Тульской эстакады, а также на внутренней стороне пятого километра МКАД до улицы Капотня.

Водителей также предупредили о возможном формировании гололедицы на дорогах и попросили быть предельно внимательными за рулем — соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты.

Немногим ранее москвичей предупредили о трудностях на дорогах из-за сильного снегопада. Трудности ожидаются в ЦАО столицы. На тех участках, где есть возвышения (на эстакадах и мостах), затруднить движение может гололед.

Кроме того, трафик могут осложнить низкие скорости передвижения и аварии. Ликвидировать последствия снегопада в Москве будут 12,5 тысячи единиц техники.