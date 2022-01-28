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Кинокритик Шнейдеров пожелал Охлобыстину скорее побороть коронавирус

Ирина Игнатенко

Общество
Кинокритик Шнейдеров пожелал Охлобыстину скорее побороть коронавирус
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Киножурналист, автор и ведущий программы «Синемания» Давид Шнейдеров прокомментировал сообщение о том, что актер и режиссер Иван Охлобыстин заразился коронавирусной инфекцией.

Он пожелал актеру скорейшего выздоровления и добавил, что Охлобыстин является сильным, мужественным, мудрым человеком. Эти качества помогут ему в борьбе с заболеванием. По мнению кинокритика, Охлобыстин вскоре сможет вернуться к работе.

— Тот свет, в который он верит, безусловно, поможет ему выкарабкаться, преодолеть эту заразу и остаться таким, какой он есть — веселым, энергичным и разным. Самое главное — разным, — сказал Шнейдеров в комментарии «Радио 1».

Ранее стало известно, что актер Иван Охлобыстин заразился коронавирусом. Артист сообщил об этом в ходе видеообращения к участникам мероприятия в честь объединения трех партий — «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России».

Всего в России за сутки обнаружено 98 040 новых случаев заражения коронавирусом. С этим диагнозом в больнице оказались 14 046 человек, что на 9,7 процента больше, чем днем ранее.

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