Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Я подстраховалась»: Семенович готовится стать мамой

Василий Плиткин

Общество
«Я подстраховалась»: Семенович готовится стать мамой
Фото: instagram.com/ann_semenovich

Певица и телеведущая Анна Семенович призналась, что очень хочет стать матерью. Об этом звезда рассказала в интервью программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» в четверг, 27 января.

По ее словам, она еще не встретила достойного мужчину, чтобы родить ему ребенка, но приняла необходимые меры, у нее есть план.

— Сейчас я приняла меры, чтобы я смогла стать мамой. Я заморозила яйцеклетки, если будут какие-то проблемы, если я не встречу мужчину, от которого захочу завести ребенка. Все-таки у женщины есть временные рамки, я подстраховалась, — сообщила певица.

Также она рассказала, что многие ее подруги давно воспользовались такой процедурой, а она решалась на это года два–три назад.

Несмотря на это, Семенович поделилась, что очень хочет забеременеть сама.

— Надеюсь, когда в следующий раз мы встретимся, я буду мамой. Хочу создать нормальную здоровую семью. Верю в любовь, в то, что она войдет в мою жизнь, — призналась певица.

Чуть позже в разговоре она намекнула, что «уже, может, и вошла», но развивать тему дальше не стала.

В рамках этой программы ведущий Борис Корчевников пожаловался на неудачи в личной жизни и признался, что ни один его роман никак не может завершиться свадьбой.

Читайте также:
Шоу-бизнес Беременность Анна Семенович
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте