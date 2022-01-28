«Я подстраховалась»: Семенович готовится стать мамой

Фото: instagram.com/ann_semenovich

Певица и телеведущая Анна Семенович призналась, что очень хочет стать матерью. Об этом звезда рассказала в интервью программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» в четверг, 27 января.

По ее словам, она еще не встретила достойного мужчину, чтобы родить ему ребенка, но приняла необходимые меры, у нее есть план.

— Сейчас я приняла меры, чтобы я смогла стать мамой. Я заморозила яйцеклетки, если будут какие-то проблемы, если я не встречу мужчину, от которого захочу завести ребенка. Все-таки у женщины есть временные рамки, я подстраховалась, — сообщила певица.

Также она рассказала, что многие ее подруги давно воспользовались такой процедурой, а она решалась на это года два–три назад.

Несмотря на это, Семенович поделилась, что очень хочет забеременеть сама.

— Надеюсь, когда в следующий раз мы встретимся, я буду мамой. Хочу создать нормальную здоровую семью. Верю в любовь, в то, что она войдет в мою жизнь, — призналась певица.

Чуть позже в разговоре она намекнула, что «уже, может, и вошла», но развивать тему дальше не стала.

В рамках этой программы ведущий Борис Корчевников пожаловался на неудачи в личной жизни и признался, что ни один его роман никак не может завершиться свадьбой.