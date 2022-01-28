«Вызывает рак»: врач развеяла главные мифы о компьютерной томографии

КТ-снимок легких / Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Врач и телеведущая Елена Малышева развеяла главные мифы относительно компьютерной томографии, которая в последнее время из-за волн ковида стала особенно популярной.

Один из главных мифов связан с тем, что компьютерная томография способна вызывать рак.

— Это миф. Много десятков лет изучается эта проблема, и установленные дозы являются безопасными для человека. Сейчас – это 50 микрозивертов. КТ грудной клетки составляет всего семь микрозивертов, — объяснила врач в новом выпуске программы «Жить здорово».

Второй миф — КТ показывает повреждение легких при коронавирусе:

— Картина, которую показывает КТ, может быть при массе состояний, в том числе при других вирусных инфекциях, токсическом поражении легких, при употребления ряда препаратов и застойных явлениях. Во всех случаях на КТ будет видно матовое стекло.

Третий миф о том, что радиация после КТ накапливается в организме, врач тоже развеяла, однако отметила, что беременным такая диагностика не рекомендуется. Более безопасным в таком случае для будущих мам будет МРТ.

— КТ можно делать с металлическими конструкциями в теле. Никуда они не притянутся, там нет никаких магнитных взаимодействий. На КТ мы отправляем даже пациентов с кардиостимуляторами. При этом делать МРТ при наличии металлических конструкций не нужно, — сказала Малышева.

Заключительный миф — КТ необходимо делать для профилактики.

— Это диагностическая проверка, поэтому для профилактики ее не используют. Ее должны назначать для ранней диагностики заболеваний, — отметила врач.

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