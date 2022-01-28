Израиль упростил процедуру въезда для привитых «Спутником V» россиян

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Привитые вакциной «Спутник V» россияне смогут попасть в Израиль при наличии анализа на антитела. Об этом сообщили в пресс-службе израильского Минтуризма в пятницу, 28 января.

— Таким образом, туристы, привитые в течение последних шести месяцев и получившие положительный результат анализа на наличие антител, сделанного на территории России в одной из признанных Минздравом Израиля лабораторий, смогут заранее подать необходимые документы на сайте Министерства здравоохранения и получить зеленый сертификат еще до вылета в Израиль, — говорится в сообщении.

Список утвержденных лабораторий будет вскоре опубликован на сайте Минздрава. В результате совместных усилий новые правила въезда в Израиль для российских туристов стали комфортнее, выразил надежду глава ведомства Йоэль Развозов, отмечает ТАСС.

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26 января китайские ученые сообщили, что в человеческую популяцию может проникнуть новый коронавирус NeoCoV, ранее обнаруженный в ЮАР. По данным исследователей, на сегодняшний день этот коронавирус угрожает только летучим мышам. Чтобы проникнуть в человеческий организм, ему нужна определенная мутация. Но во многом природа NeoCoV по-прежнему остается загадочной.