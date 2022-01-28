Таксист в Москве прервал заказ, чтобы отвезти раненую собаку в клинику

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Столичный водитель такси отменил заказ, чтобы довезти сбитую собаку в ветеринарную клинику. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП/Москва».

Инцидент произошел около ТЦ «Филион». Водитель транспортного средства уехал с места происшествия, оставив хозяина с раненой собакой. Их заметил таксист Роман, который прервал свой заказ и отвез собаку в клинику.

К счастью, серьезных ран у питомца не нашли. Роман, в свою очередь, от какого-либо вознаграждения отказался, уточнили в Telegram-канале.

В четверг, 27 января, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК). На месте происшествия работали оперативные службы. Позже движение восстановили.