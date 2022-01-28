Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Таксист в Москве прервал заказ, чтобы отвезти раненую собаку в клинику

Георгий Соланович

Происшествия
Таксист в Москве прервал заказ, чтобы отвезти раненую собаку в клинику
Фото: Pexels

Столичный водитель такси отменил заказ, чтобы довезти сбитую собаку в ветеринарную клинику. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП/Москва».

Инцидент произошел около ТЦ «Филион». Водитель транспортного средства уехал с места происшествия, оставив хозяина с раненой собакой. Их заметил таксист Роман, который прервал свой заказ и отвез собаку в клинику.

К счастью, серьезных ран у питомца не нашли. Роман, в свою очередь, от какого-либо вознаграждения отказался, уточнили в Telegram-канале.

В четверг, 27 января, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК). На месте происшествия работали оперативные службы. Позже движение восстановили.

Читайте также:
такси Животные ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте