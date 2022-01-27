Машина врезалась в препятствие на внешней стороне ТТК

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Россия, Москва, Лужнецкая эстакада Карта всех событий

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом в четверг, 27 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На внешней стороне ТТК (Лужнецкая эстакада в районе станции МЦК «Лужники») автомобиль не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. Занята одна полоса движения в сторону Ленинского проспекта из четырех, — говорится в сообщении ведомства.

На месте аварии работают оперативные службы.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе в Москве произошло 134 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 153, включая десять детей, получили травмы разной степени тяжести. По данным ГИБДД, наиболее частым видом дорожных аварий по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В период с 17 по 23 января на дорогах столицы зарегистрировали 66 и 51 случай таких ДТП соответственно.

При этом в 32 эпизодах пешеходы становились жертвами ДТП, переходя проезжую часть в установленном месте.