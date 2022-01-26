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Пять грузовиков столкнулись на Московском малом кольце, один человек погиб

Илья Ашуров

Происшествия
Пять грузовиков столкнулись на Московском малом кольце, один человек погиб
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, поселение Щаповское, ЦКАД, 233-й километр Карта всех событий

На Московском малом кольце произошло ДТП с участием пяти грузовых автомобилей. В результате инцидента один человек погиб и еще один пострадал. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— На Московском малом кольце (А107) в районе поселения Щаповского (Новая Москва — прим. «ВМ») произошло столкновение пяти грузовых автомобилей. В результате происшествия один человек погиб и один пострадал, — говорится в сообщении ведомства.

В качестве предварительной причины аварии называется несоблюдение дистанции.

Движение транспорта в районе ДТП перекрыто в обоих направлениях. На месте аварии работают оперативные службы.

Днем 25 января на пересечении улицы Наметкина и Хлебобулочного проезда столкнулись два автомобиля, один из них в результате ДТП перевернулся. Из-за аварии были заняты три полосы движения по улице Наметкина в направлении Севастопольского проспекта.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе в Москве произошло 134 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 153, включая десять детей, получили травмы разной степени тяжести. По данным ГИБДД, наиболее частым видом дорожных аварий по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В период с 17 по 23 января на дорогах столицы зарегистрировали 66 и 51 случай таких ДТП соответственно.

При этом в 32 эпизодах пешеходы становились жертвами ДТП, переходя проезжую часть в установленном месте.

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