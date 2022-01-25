Автомобиль перевернулся на проезжей части в результате ДТП на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Намёткина Карта всех событий

На юго-западе Москвы столкнулись два автомобиля, один из них в результате ДТП перевернулся. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На пересечении улицы Наметкина и Хлебобулочного проезда произошло ДТП. В результате ДТП один из участников перевернулся. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении ведомства.

Добавляется, что из-за аварии заняты три полосы движения по улице Наметкина в направлении Севастопольского проспекта.

До этого сообщалось, что на Симферопольском шоссе произошло ДТП с несколькими грузовиками, в результате которого один из них развернуло поперек дороги. Движение оказалось полностью перекрыто.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе в Москве произошло 134 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 153, включая десять детей, получили травмы разной степени тяжести. По данным ГИБДД, наиболее частым видом дорожных аварий по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В период с 17 по 23 января на дорогах столицы зарегистрировали 66 и 51 случай таких ДТП соответственно.

При этом в 32 эпизодах пешеходы становились жертвами ДТП, переходя проезжую часть в установленном месте.