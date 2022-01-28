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Германия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже

Иван Юминов

В мире
Германия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже
Фото: Pixabay

Правительство Германии выслало из страны российского дипломата в связи с подозрениями в шпионаже. Об этом сообщает Spiegel в пятницу, 28 января.

— Федеральное правительство выслало из страны российского дипломата. Сотрудник консульства в Мюнхене был объявлен «нежелательной персоной», — говорится в сообщении.

Сотрудник, по данным издания, якобы являлся служащим Службы внешней разведки. Он был задержан в рамках расследования в отношении россиянина Ильнура Н., который работал на естественнонаучной кафедре одного из университетов Германии. Последнего задержали еще в 2021 году, отмечает РИА Новости.

В декабре 2021 года в МИД России сообщили, что Москва в ответ на «недружественное» решение Германии объявила персонами нон грата двух дипломатов страны. Чрезвычайному и полномочному послу ФРГ в России Гезе фон Гайр был заявлен решительный протест в связи с недружественным решением правительства ФРГ об объявлении персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства России в Германии.

Решение Высшего суда Берлина в отношении россиянина В. Соколова по делу об убийстве в Берлине одного из бывших лидеров террористических бандформирований на Северном Кавказе является абсолютно несправедливым, подчеркнули в министерстве. Москва, как уточняется, отвергает «голословные» обвинения в причастности к преступлению.

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