«Сыграю с одним из лучших»: Даниил Медведев заявил, что готов к победе над Надалем

Фото: instagram/medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев считает, что готов к победе над испанцем Рафаэлем Надалем в финале Australian Open. Об этом сам теннисист рассказал в пятницу, 28 января.

— Да, я опять сыграю с одним из лучших и опять сыграю с тем, кто идет за 21-м «шлемом», — заявил Медведев.

По его словам, предстоящий матч будет особенным, но в своих силах спортсмен нисколько не сомневается. Медведев уверен в победе.

— Думаю, что я готов. Конечно, он очень сильный игрок, но я должен показать свой лучший теннис, чтобы постараться победить, — рассказал он.

Медведев также ответил на вопросы журналистов о своей жене Дарье. Она не смотрела матч 1/4 финала против канадца Феликса Оже-Альяссима даже по телевизору из-за запаздывания трансляции.

— Она сомневалась, что я смогу победить. Спасибо всем, кто поддерживает меня на этом турнире, надеюсь, мы продолжим в том же духе, — цитирует спортсмена РИА Новости.

Даниил Медведев вышел в финал Australian Open. В полуфинале он обыграл греческого спортсмена Стефаноса Циципаса.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. В финале россиянин встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Именитый игрок уже выигрывал в 2009 году этот турнир, также он является 20-кратным победителем турниров Большого шлема.