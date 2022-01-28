МЖД задействует около двух тысяч рабочих для расчистки путей от снега в выходные

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более двух тысяч рабочих и 90 единиц техники задействуют в МЖД для расчистки путей от снега в ближайшие выходные, 29 и 30 января. Об этом сообщили в пресс-службе московской магистрали в пятницу, 28 января.

Как отметили в ведомстве, МЖД перешла в усиленный режим работы для обеспечения безопасности и стабильности перевозок из-за усилившегося в столице в последние дни снегопада.

— В предстоящие выходные на МЖД ежедневно будет задействовано 90 единиц специальной техники — пневмообдувочных и снегоочистительных машин и порядка двух тысяч человек. Все работники обеспечены спецодеждой, теплой обувью и инвентарем, — говорится в сообщении.

Кроме того, был создан оперативный штаб для координации действий по уборке снега, куда в режиме реального времени поступает информация о метеоусловиях в том или ином регионе. Снег с путей убирают как в дневное, так и в ночное время.

До этого москвичей предупредили о трудностях на дорогах из-за сильного снегопада. Трудности ожидаются в ЦАО столицы. На тех участках, где есть возвышения (на эстакадах и мостах), затруднить движение может гололед. Кроме того, трафик могут осложнить низкие скорости передвижения и аварии.