Автоэксперт Архиреев назвал лучшие китайские кроссоверы

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Автоэксперт Виталий Архиреев рассказал, что наиболее комфортной моделью внедорожника стоимостью в районе полутора миллионов рублей, вероятно, станет автомобиль китайского производства.

Эксперт отметил, что четкая грань между кроссовером и внедорожником сейчас размыта усилиями маркетологов.

Он пояснил, что автомобили китайского производства отличаются минимализмом дизайна, он взвешенный и современный. По уровню оснащения модели во многом похожи, разница будет в отдельных элементах эргономики, управляемости.

Эксперт перечислил автомобили, которые, на его взгляд, являются лучшими.

— Опираясь на то, что нам говорят производители, на собственный опыт владения, я бы выделил Chery, Kia XCeed, Geely, Haval. Из «догоняющих» — Changan и Faw, — рассказал он в комментарии Nation News.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал, с чем связан рост цен на автомобили. Эксперт отметил, что в среднем ценовом сегменте хороших предложений все меньше и меньше. Многие модели выросли в цене примерно на 30 процентов, а некоторые подорожали в два раза.