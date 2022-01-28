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Продавец китайской обуви пытался обмануть таможенников Подмосковья на 27 миллионов рублей

Георгий Соланович

Происшествия
Продавец китайской обуви пытался обмануть таможенников Подмосковья на 27 миллионов рублей
Фото: Pelagiya Zamyatina

Продавец китайской обуви пытался обмануть таможенников Подмосковья на 27 миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь Московской областной таможни Анна Тимофеева.

По ее словам, столичная компания-импортер при ввозе товара в Россию занизила стоимость 60 тысяч пар китайской обуви, а также использовала ложные документы при оформлении. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 27 миллионов рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица».

25 января сотрудники Московской областной таможни на прошедших новогодних праздниках изъяли 835 килограммов целлюлозного загустителя, 143,8 килограмма латексных перчаток и 5,2 килограмма механических часов.

Сообщается, что целлюлозный загуститель был доставлен из Польши. Он был изъят по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров международной перевозки».

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