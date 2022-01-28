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Более 500 проверок провели на объектах московского метро в 2021 году

Евгений Белоусов

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Более 500 проверок провели на объектах московского метро в 2021 году
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За прошедший 2021 год специалисты Управления по контролю и надзору за объектами метрополитена Мосгосстройнадзора провели 514 проверок на строящихся объектах столичной подземки. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, в ходе контрольно-надзорных мероприятий проверялось качество монолитных конструкций, в том числе: шаг армирования, толщина защитного слоя, прочность бетона, вертикальность конструкций, соответствие их геометрических размеров требованиям проектной документации и прочее.

— Исследования и испытания по заданию Комитета регулярно проводят специалисты подведомственного Центра экспертиз (ЦЭИИС), все нарушения находятся на контроле до полного их устранения, — заявил Войстратенко.

Уточняется, что проверки прошли на объектах: юго-западный, западный, восточный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена; Люблинско-Дмитровская линия от станции «Лианозово» до станции «Физтех», электродепо «Выхино», «Южное» и других.

Всего за 2021 год эксперты 122 раза выезжали на стройплощадки и оформили 914 заключений, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 января стало известно, что специалисты завершили установку декоративных панелей на путевых стенах и балконах станции «Сокольники» большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро.

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