Рестораторы заявили об отсутствии смысла в ужесточении мер по COVID-19 в Москве

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Ужесточение мер по коронавирусу в Москве не принесет практической пользы. Об этом заявил ресторатор и глава агентства «РестКонсалт» Сергей Миронов в пятницу, 28 января.

— «Омикрон» имеет дикую контагиозность, он передается достаточно просто. В жестких мерах сейчас нет смысла, они не несут никакой пользы, — рассказал предприниматель.

Жизнь города, как считает он, нельзя остановить, как и закрывать рестораны и перекрывать транспорт. При этом ресторатор и основатель компании HURMA Management Group Дмитрий Левицкий уточнил, что ограничения в городе вводятся обоснованно и осмысленно.

Мэрия, по его мнению, является одной из самых прогрессивных в мире. Городские власти осмысленно вводят меры по COVID-19, так как никому не выгодно губить бизнес, приводит слова Левицкого агентство городских новостей «Москва».

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28 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет от коронавируса в России остался на уровне 64,4 процента. Вакцинация первым компонентом проведена 83 674 549 раз, вакцинация полного цикла — 79 269 115 раз.

При этом в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области и Чукотке показатель превышает 80 процентов. Он рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью, учитывающей как переболевших, так и привитых граждан, уточнила Голикова.