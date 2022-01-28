Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Тело утонувшей на Крещение 41-летней женщины обнаружили в километре от проруби в поселке Выра Гатчинской области. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в пресс-службе регионального СК.

По словам представителей ведомства, следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Видео: Пресс-служба СУ СКР по Ленобласти

Несчастный случай на Крещение

В Ленобласти женщина решила нырнуть в прорубь и утонула. Несчастный случай произошел 19 января около деревни Выры. В Сети появились кадры инцидента. На них видно, как женщина прыгает в прорубь и исчезает в воде. На помощь бросаются ее родственники, но найти 41-летнюю купальщицу они не смогли. По предварительной информации, ее унесло течением.

Спасатель и инструктор по первой помощи Любовь Кулакова отметила, что женщина, утонувшая в проруби во время празднования Крещения Господня, нырнула в купель по диагонали, из-за чего ее моментально унесло течением и ей не смогли помочь.