«Это просто дрессура»: священник высказался против тренингов личностного роста

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Тренинги личностного роста — это «дрессировка» человека, там учат переносить унижения и оскорбления и «идти по головам». Об этом заявил замдекана факультета психологии Российского православного университета (РПУ), священник Петр Коломейцев.

Также он отметил, что позитивный подход состоит в творческом раскрытии человека.

— Как правило, эти тренинги заключаются в том, что человека учат легко переносить фрустрации, то есть чтобы он привык к тому, что его унижают, оскорбляют. И второе — чтобы он сам тоже умел оскорблять, унижать и идти по головам. И это все отрабатывается до автоматизма. Таким образом, человек не растет как личность — это просто дрессура. Человек становится дрессированным к побоям и к тому, чтобы самому идти по головам, — пояснил Коломейцев.

По его мнению, стратегия личностного роста обычно направлена в противоположную сторону от развития личности человека. Также он отметил, что подобные истории часто сопровождаются судебными процессами, пишут РИА Новости.

— Человеку нужен анализ его собственных ресурсов и возможностей, анализ его проблем. А просто желать — это на уровне оккультизма, — уверен священник.

Он подчеркивает, что где-то подобные тренинги уже запрещены, так как наносят психологическую травму человеку. А установка, что если чего-то сильно желать, то это обязательно материализуется, расходится с тем, что на самом деле нужно человеку.

Однако Коломейцев допускает, что существуют и позитивные тренинги. Например, если в них говорится, что главным успехом является сам человек.