Лавров пообещал ответить в случае продолжения притеснения RT в Германии

Фото: МИД РФ

Россия ответит в случае продолжения притеснения телеканала RT в Германии. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в пятницу, 28 января.

— Как вы выразились (про ответные меры — прим. «ВМ»), немцы знают, что так будет, если этого не произойдет (если притеснение не закончится — прим. «ВМ»)», — приводят слова Лаврова Известия.

В декабре 2021 года глава немецкого регулятора Ева Флекен заявила о начале расследования против телеканала RT из-за отсутствия у СМИ лицензии на вещание в стране. Телеканал, по ее мнению, запустил на территории ФРГ телевизионную программу на немецком языке, не имея в наличии лицензии на вещание в пределах государства. Она уточнила, что регулятор начал расследование против RT 17 декабря, дав СМИ время на обоснование своих действий. Среди вероятных исходов событий по результатам расследования — штраф до полумиллиона евро или запрет деятельности телеканала на территории страны, заключила Флекен.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке RT DE, который в прямом эфире транслирует новости, ток-шоу и документальные фильмы. Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что процесс запуска нового канала был непростым из-за заявлений и действий немецких властей и общественных деятелей.