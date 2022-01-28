Зеленский раскрыл подробности телефонного разговора с Байденом

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поделился деталями телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Переговоры лидеров стран произошли во второй половине дня в четверг, 27 января.

Зеленский заявил, что новый разговор может состояться через несколько недель.

— Мы понимаем, какие риски есть, какие риски в приоритете. Мы говорили о многих вещах, я хотел объяснить, и очень важно, что президент знает ситуацию от меня, не от посредников. Мы общаемся, возможно, через несколько недель также будем общаться, но очень важно, чтобы не только наши спецслужбы обменивались информацией. Нужно быть здесь и понимать все детали, — цитирует Зеленского РИА Новости.

Известно, что во время переговоров Байден и Зеленский также обсудили дипломатические усилия по деэскалации, совместные действия и возможность финансовой поддержки Украины.

Украина благодарна США за помощь в сохранении ее суверенитета и территориальной целостности, включающей поставку летального оборонного вооружения. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом.