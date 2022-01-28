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Сексолог дал советы во избежание разрыва отношений из-за храпа

Иван Юминов

Общество
Сексолог дал советы во избежание разрыва отношений из-за храпа
Фото: Pexels

Психолог-сексолог Юрий Гальперин сообщил о способах сохранения страсти в отношениях в случае храпа партнера.

— Храп, как минимум, влияет на режим вашего отдыха, на режим сна и бодрствования, что, в свою очередь, вызывает проблемы со вспыльчивостью, с поведением на работе, с общей переутомляемостью. В результате это повлияет и на романтику внутри ваших отношений: согласитесь, сложно дарить любовь, ласку, тепло и заботу человеку, который вас начинает раздражать, утомлять и является причиной ухудшения вашего общего состояния, — рассказал специалист.

Обычно пары в таком случае спят на разных кроватях или переезжают в отдельные комнаты, но иногда они не могут более жить вместе, добавил он. Данный симптом, как правило, появляется у тех, кто страдает от искривления носовой перегородки или имеет заболевания позвоночника, уточнил врач.

Если единственным способом спастись от недуга, как считает он, является обращение к врачу, то это стоит сделать. Людям нельзя медлить, если они действительно хотят сохранить романтику, приводит слова Гальперина Пятый канал.

26 января главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что проблемы с избыточной массой тела имеют больше половины россиян, а четверть из них страдают от ожирения. Эксперт привел в пример данные регулярных систематических эпидемиологических исследований в разных регионах страны.

По статистике где-то 55 процентов населения имеют и избыточную массу тела, и ожирение. Из них высшую форму избыточной массы тела за счет жира имеют 25–26 процентов, заключил Тутельян.

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