Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Социолог заявил, что Москве не нужны избыточные ограничительные меры

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Социолог заявил, что Москве не нужны избыточные ограничительные меры
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Избыточные ограничительные меры из-за коронавируса не нужны Москве. Такое мнение в пятницу, 28 января, высказал социолог, директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский.

Он поддержал московские власти в том, что они не пытаются бороться с пандемией сплошными запретами. По его словам, они ищут баланс между безопасностью граждан и нормальным функционированием экономики.

— Ограничительные меры сильно бьют по экономике. Гораздо полезнее иметь как можно больше онлайн-сервисов, а они в Москве очень хорошо развиты, в том числе и медицинские, — цитирует его «Российская Газета».

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

До этого эксперты в сфере услуг, а также другие представители бизнес-сообщества столицы заявили, что действующие на сегодняшний день ограничения по коронавирусу в Москве позволяют держать ситуацию под контролем, поэтому необходимости во введении в городе локдауна или других жестких ограничений нет.

Читайте также:
социолог Москва Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте