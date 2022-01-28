Социолог заявил, что Москве не нужны избыточные ограничительные меры

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Избыточные ограничительные меры из-за коронавируса не нужны Москве. Такое мнение в пятницу, 28 января, высказал социолог, директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский.

Он поддержал московские власти в том, что они не пытаются бороться с пандемией сплошными запретами. По его словам, они ищут баланс между безопасностью граждан и нормальным функционированием экономики.

— Ограничительные меры сильно бьют по экономике. Гораздо полезнее иметь как можно больше онлайн-сервисов, а они в Москве очень хорошо развиты, в том числе и медицинские, — цитирует его «Российская Газета».

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До этого эксперты в сфере услуг, а также другие представители бизнес-сообщества столицы заявили, что действующие на сегодняшний день ограничения по коронавирусу в Москве позволяют держать ситуацию под контролем, поэтому необходимости во введении в городе локдауна или других жестких ограничений нет.