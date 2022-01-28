Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Голикова обнародовала статистику смертности в России за 2021 год

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Голикова обнародовала статистику смертности в России за 2021 год
Фото: Пресс-служба Госдумы

По данным Росстата, смертность в России за 2021 год выросла на 15,9 процента. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу, 28 января.

— В целом за 2021 год смертность возросла на 15,9 процента, при этом прирост смертности связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19, а также с отсутствием смертности от этого заболевания в первые четыре месяца 2020 года, — рассказала представитель правительства.

При этом данный показатель в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизился на 11,4 процента, уточнила она. Без учета избыточной смертности от COVID-19 показатель в стране за прошлый год упал на 1,02 процента, добавила Голикова.

Снижение смертности зафиксировано по расстройствам питания и нарушениям обмена веществ — на 14,6 процента, туберкулезу всех форм — на 8,9 процента, вирусу иммунодефицита человека — на 8,5 процента. За 27 дней января 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года смертность снизилась на 23,7 процента, приводит слова Голиковой РИА Новости.

1/2
2/2

28 января Голикова сообщила, что коллективный иммунитет от коронавируса в России остался на уровне 64,4 процента. Вакцинация первым компонентом проведена 83 674 549 раз, вакцинация полного цикла — 79 269 115 раз.

При этом в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области и Чукотке показатель превышает 80 процентов. Он рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью, учитывающей как переболевших, так и привитых граждан, уточнила Голикова.

Читайте также:
Татьяна Голикова Россия Смертность
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте