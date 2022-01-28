Голикова обнародовала статистику смертности в России за 2021 год

Фото: Пресс-служба Госдумы

По данным Росстата, смертность в России за 2021 год выросла на 15,9 процента. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу, 28 января.

— В целом за 2021 год смертность возросла на 15,9 процента, при этом прирост смертности связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19, а также с отсутствием смертности от этого заболевания в первые четыре месяца 2020 года, — рассказала представитель правительства.

При этом данный показатель в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизился на 11,4 процента, уточнила она. Без учета избыточной смертности от COVID-19 показатель в стране за прошлый год упал на 1,02 процента, добавила Голикова.

Снижение смертности зафиксировано по расстройствам питания и нарушениям обмена веществ — на 14,6 процента, туберкулезу всех форм — на 8,9 процента, вирусу иммунодефицита человека — на 8,5 процента. За 27 дней января 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года смертность снизилась на 23,7 процента, приводит слова Голиковой РИА Новости.

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28 января Голикова сообщила, что коллективный иммунитет от коронавируса в России остался на уровне 64,4 процента. Вакцинация первым компонентом проведена 83 674 549 раз, вакцинация полного цикла — 79 269 115 раз.

При этом в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области и Чукотке показатель превышает 80 процентов. Он рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью, учитывающей как переболевших, так и привитых граждан, уточнила Голикова.