«Так снега намело!»: Галкин поразился красоте своего двора после снегопада

Фото: instagram/maxgalkinru

Пока зима еще не собирается никуда уходить, мы можем наслаждаться красотами снежных пейзажей. Так поступил и телеведущий Максим Галкин, опубликовавший видео у себя в Instagram Stories с последствиями снегопада во дворе его замка в деревне Грязь.

Галкин часто освещает в социальных сетях свой быт, хвастаясь то цветами и деревьями, растущими во дворе, то собственным урожаем. В этот раз он поделился с подписчиками ночным зимним пейзажем.

— Так снега намело! О, какие сугробы-то, а, — произносит Галкин.

На кадры попали огромные сугробы, украсившие двор замка Галкина и освещаемые теплым сиянием фонарей.

Видео: Instagram / @maxgalkinru

— Вот мы с Аллой гуляем и смотрим на такую красоту, — заключил телеведущий.

17 января актер Павел Прилучный в своем Instagram впервые за долгое время опубликовал совместное фото с бывшей женой Агатой Муцениеце. Экс-супруги решили отметить старый Новый год в Дубае вместе со своими детьми.

В кадре все члены семьи улыбаются на камеру. На заднем плане виден местный парк развлечений. Несколько лет назад семья сделала точно такой же кадр в Дубае.