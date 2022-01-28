В Германии раскрыли подробности выдворения дипломата из России

Фото: Pixabay

Сотрудник генконсульства России в Мюнхене был объявлен персоной нон грата еще летом 2021 года. Об этом сообщили в МИД Германии в пятницу, 28 января.

— Мы подтверждаем, что летом 2021 года сотрудник генерального консульства Российской Федерации в Мюнхене был объявлен персоной нон грата и от него потребовали покинуть страну, — говорится в сообщении.

Ведомство не стало уточнять, по какой причине дипломата объявили нежелательной персоной, отмечает РИА Новости.

28 января СМИ сообщили, что правительство Германии выслало из страны российского дипломата в связи с подозрениями в шпионаже. Сотрудник якобы являлся служащим Службы внешней разведки. Он был задержан в рамках расследования в отношении россиянина Ильнура Н., который работал на естественно-научной кафедре одного из университетов Германии. Последнего задержали еще в 2021 году.

В декабре 2021 года в МИД России сообщили, что Москва в ответ на «недружественное» решение Германии объявила персонами нон грата двух дипломатов страны. Чрезвычайному и полномочному послу ФРГ в России Гезе фон Гайр был заявлен решительный протест в связи с недружественным решением правительства ФРГ об объявлении персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства России в Германии.