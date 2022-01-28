Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Семилетний мальчик пропал в Мытищах

Юлия Курганова

Происшествия
Семилетний мальчик пропал в Мытищах
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В подмосковном городе Мытищи пропал семилетний мальчик. В пятницу, 28 января, около 16:00 ребенок ушел из дома погулять в районе 1-го Рупасовского переулка и до сих пор не вернулся.

Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски мальчика.

Приметы пропавшего: рост 130 сантиметров, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в черный комбинезон с серыми вставками, черные ботинки, серую шапку с «кошачьими ушками», сообщает РЕН ТВ.

25 января годовалая девочка пропала в Новгородской области. В связи с исчезновением ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Позже нашли фрагменты костей в печке дома под Новгородом.

Читайте также:
Мытищи Дети Полиция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте