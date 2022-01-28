Семилетний мальчик пропал в Мытищах

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В подмосковном городе Мытищи пропал семилетний мальчик. В пятницу, 28 января, около 16:00 ребенок ушел из дома погулять в районе 1-го Рупасовского переулка и до сих пор не вернулся.

Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски мальчика.

Приметы пропавшего: рост 130 сантиметров, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в черный комбинезон с серыми вставками, черные ботинки, серую шапку с «кошачьими ушками», сообщает РЕН ТВ.

25 января годовалая девочка пропала в Новгородской области. В связи с исчезновением ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Позже нашли фрагменты костей в печке дома под Новгородом.