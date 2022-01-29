Суд изъял у бывшего прокурора Раменского имущество на 749 миллионов рублей
Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии имущества бывшего городского прокурора Раменского Константина Томбулова на 749 миллионов рублей. Об этом надзорное ведомство в пятницу, 28 января, сообщило в Telegram-канале.
— Симоновский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к бывшему Раменскому городскому прокурору Константину Томбулову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, законность приобретения которого они подтвердить не смогли, — сказано в сообщении.
Суд установил, что Томбулов незаконно приобрел более 240 земельных участков в Подмосковье, две дорогостоящие квартиры в столице и прочее имущество. Для сокрытия недвижимости он оформлял все на номинальных лиц.
В соответствии с решением суда у бывшего прокурора изъяли предметы роскоши, квартиры и земельные участки общей стоимостью 749 миллионов рублей. Решение в законную силу пока не вступило.
СК раскрыл подробности дела экс-главы подмосковного управления Росимущества. В отношении бывшего руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) по Московской области Николая Пешкова и коммерсанта возбуждено уголовное дело за получение и дачу взятки.