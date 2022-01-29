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Суд изъял у бывшего прокурора Раменского имущество на 749 миллионов рублей

Юлия Курганова

Происшествия
Суд изъял у бывшего прокурора Раменского имущество на 749 миллионов рублей
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии имущества бывшего городского прокурора Раменского Константина Томбулова на 749 миллионов рублей. Об этом надзорное ведомство в пятницу, 28 января, сообщило в Telegram-канале.

— Симоновский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к бывшему Раменскому городскому прокурору Константину Томбулову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, законность приобретения которого они подтвердить не смогли, — сказано в сообщении.

Суд установил, что Томбулов незаконно приобрел более 240 земельных участков в Подмосковье, две дорогостоящие квартиры в столице и прочее имущество. Для сокрытия недвижимости он оформлял все на номинальных лиц.

В соответствии с решением суда у бывшего прокурора изъяли предметы роскоши, квартиры и земельные участки общей стоимостью 749 миллионов рублей. Решение в законную силу пока не вступило.

СК раскрыл подробности дела экс-главы подмосковного управления Росимущества. В отношении бывшего руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) по Московской области Николая Пешкова и коммерсанта возбуждено уголовное дело за получение и дачу взятки.

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