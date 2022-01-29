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Названы пять пар знаков зодиака, у которых рождаются одаренные дети

Юлия Курганова

Общество
Названы пять пар знаков зодиака, у которых рождаются одаренные дети
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Астрологи рассказали, в союзе с каким партнером по знаку зодиака родится одаренный ребенок. Они назвали пять пар, которые, вероятно, смогут подарить миру гениального человека.

Близнецы и Водолей

У этой пары обязательно на свет появится одаренный ребенок. Он будет успешен в точных и гуманитарных науках. Задача родителей — помочь наследнику определиться с направлением деятельности.

Лев и Стрелец

В таком браке появляются дети с особым складом ума. Они отлично учатся в школе и с удовольствием продолжают получать знания в зрелом возрасте. Также они стремятся получить несколько высших образований, чтобы ориентироваться в различных сферах.

Козерог и Весы

Зачастую в этих парах рождается много детей, которые становятся очень успешными в жизни. Они любят учиться и стараются достигать своих целей умом и трудолюбием. Многие из них занимают руководящие посты в больших компаниях.

Рыбы и Телец

Талантливые малыши рождаются и в этом браке. С малых лет они отличаются от других: тогда как другие дети только учат буквы, эти вундеркинды уже запоминают поэмы и большие стихи. В жизни часто становятся успешными предпринимателями, также они обладают и творческими навыками.

Овен и Скорпион

У детей, которые рождены в этой паре, высоко развит интеллект. С малых лет их дети тянутся к знаниям и посещают много кружков. Но астрологи рекомендуют рационально подходить к этому вопросу, так как малыши одарены природой и сами определят, что у них получается лучше всего, сообщает Пятый канал.

Стало известно, какие профессии подойдут разным знакам зодиака. Работа должна приносить не только доход, но и удовольствие. Астрологи рассказали, какие профессии подойдут разным знакам зодиака больше всего.

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