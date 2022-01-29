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«Милашка»: Козловский поделился совместным снимком с дочкой после прогулки

Юлия Курганова

Общество
«Милашка»: Козловский поделился совместным снимком с дочкой после прогулки
Фото: instagram/danilakozlovsky

Актер и режиссер Данила Козловский без ума от своей маленькой дочери Оды Валентины, которой нет еще и двух лет. Все свободное время от съемок и светских мероприятий он посвящает главному — общению с наследницей.

В микроблоге Instagram артист поделился трогательным кадром, на котором предстал с дочерью. Папа в шапке набекрень, а Ода Валентина — без головного убора. Видны ее локоны цвета льна.

— Когда собственная дочь после трех часов прогулки, гораздо бодрее, чем ее папа, — подписал снимок Козловский.

Поклонники умилились фото и написали много теплых слов.

«Даня смешной. Доча — молодец!»; «У детей моторчики энергетические работают»; «Очаровательная»; «Милашка», — оставили комментарии фолловеры.

Напомним, что Ода Валентина появилась на свет в начале весны 2020 года. Скоро ей исполнится два года. С мамой девочки, актрисой Ольгой Зуевой, Данила Козловский расстался.

Акиньшина и Козловский вместе появились на премьере нового сериала. На премьеру сериала «Карамора» актриса Оксана Акиньшина пришла вместе с режиссером работы Данилой Козловским. Роман актеров становится очевиден для фанатов, особенно после фотографии звезды на ее странице в Instagram, где она запечатлена с предполагаемым бойфрендом.

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