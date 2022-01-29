Вирусолог Нетесов спрогнозировал сроки пятой волны COVID-19 в России

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Пришедшая в Россию пятая волна COVID-19 может продлиться до четырех месяцев, коллективный иммунитет пока еще мал. Об этом сообщил вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

— Конечно, может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой — месяца на два-три-четыре. У нас в стране коллективный иммунитет пока еще очень мал — меньше 60 процентов, — рассказал он.

Вирусолог также подчеркнул, что в целом в стране темпы вакцинации от коронавируса недостаточные, сообщает РИА Новости.

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Врач рассказал об особенностях штамма «омикрон». Врач столичной поликлиники № 5 Абу-Альджадаель Мудар сообщил «Вечерней Москве», что штамм коронавируса «омикрон» стал больше похож на легкий грипп или простуду.

Если человек почувствовал себя плохо, то ему не стоит «паниковать», подчеркнул он. Новый вариант вызывает меньше пневмоний и смертельных случаев, поэтому следует остаться дома, уточнил врач.