Врачи столкнулись впервые: у семилетней девочки в Кирове случился инсульт

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В Кирове у семилетнего ребенка случился инсульт, медики смогли спасти девочку. В настоящее время она проходит реабилитацию в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

Сначала ребенка госпитализировали с жалобами на одышку и подозрением на бронхит. При этом у нее наблюдалось острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу. С подобным случаем врачи столкнулись впервые.

— Мы экстренно собрали команду врачей нашей больницы, а также через телемост подключили специалистов из ведущих медицинских учреждений страны. В результате удалось вывести нашу маленькую пациентку из острого состояния, — рассказала главный врач детской областной больницы в Кирове Наталья Муратова.

После того как состояние ребенка улучшилось, ее перевели на реабилитацию в НМИЦ им. Алмазова в Санкт-Петербурге, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на Минздрав.

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