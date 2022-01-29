Шарлиз Терон поделилась редким фото своих дочерей

Фото: instagram.com/charlizeafrica/

Голливудская актриса Шарлиз Терон редко показывает своих детей, но по случаю семейного праздника — дня рождения своей мамы Герды, она порадовала поклонников фото своих дочерей. Для этого кадра Джексон и Огаст позировали вместе с бабушкой.

— Сегодня день рождения моей мамы. Я хотела показать ее всем вам, потому, что все, кто знают ее, в курсе, как это чудесно чувствовать ее душевную теплоту рядом. В ней невероятно много жизни. И она смеется громче, чем кто-либо из тех, кого я знаю, — написала Терон в Instagram.

Комментарий она сопроводила несколькими снимками с мамой. На одном из фото, которым поделилась голливудская звезда, Герда запечатлена с любимыми внучками — 10-летней Джексон и 7-летней Огаст на фоне природы.

Фолловеры актрисы присоединились к поздравлениям и отметили, что красота ей досталась от мамы. Также они умилились снимком с дочками звезды.

«С днем рождения твою прекрасную маму»; «С днем рождения, Герда! За самую веселую маму, с которой я когда-либо имел удовольствие общаться!»; «Удивительно! С днем рождения маму!»; «Красавицы», — написали пользователи.

Козловский поделился совместным снимком с дочкой после прогулки. Актер и режиссер без ума от своей маленькой дочери Оды Валентины, которой нет еще и двух лет. Все свободное время от съемок и светских мероприятий он посвящает главному — общению с наследницей.