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Главный нарколог Москвы развеял мифы об употреблении алкоголя при ОРВИ или коронавирусе

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Главный нарколог Москвы развеял мифы об употреблении алкоголя при ОРВИ или коронавирусе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

При коронавирусе, ОРВИ или простуде употреблять алкоголь опасно, так как он может навредить здоровью сразу по нескольким причинам. Растираться им просто бесполезно. Об этом в субботу, 29 января, заявил главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

— Категорически нельзя употреблять любое спиртное во время простуды, гриппа или коронавируса. Во-первых, из-за болезни нагрузка на сердце слишком высока, поэтому не следует усугублять ситуацию еще и алкоголем. Во-вторых, любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 — это интоксикация, и если добавить ещё и алкогольную интоксикацию, то вся биохимическая стройная картина организма ломается, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, алкоголь также может быть несовместим с лекарствами, потому что ослабляет иммунитет и токсически воздействует на человеческий организм. Поэтому лечиться водкой все равно что принимать яд для выздоровления. При высокой температуре водка также не поможет — растирание бесполезно.

— Ни в коем случае. Зачем? На все эти растирания ругаются все специалисты, доказанной эффективности это не имеет и нигде не подтверждено. Спирт улетучивается очень быстро, поэтому какого-либо воздействия алкоголь не окажет, — развеял миф Брюн.

Он отметил, что в лечении не поможет и другой народный способ. Теплое пиво, как и любой другой теплый напиток, снимет болевые ощущения в горле. Только при этом отравит организм и снизит иммунитет. Лучше использовать безалкогольное теплое питье, вроде молока с медом или чая. То же касается и восполнения утраченной жидкости — вместо пива специалист советует чай с имбирем.

При первых симптомах ОРВИ лучше начать лечение сразу. В домашней аптечке есть жаропонижающие, которые нужно принимать при температуре выше 38 градусов, раствор морской соли для промывания носа, сосудосуживающие препараты, противовирусные и т. д.

Лучше всего обратиться к специалисту — получить аудиоконсультацию или записаться к врачу.

До этого вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов заявил, что пришедшая в Россию пятая волна COVID-19 может продлиться до четырех месяцев, коллективный иммунитет пока еще мал. Он также подчеркнул, что в целом в стране темпы вакцинации от коронавируса недостаточные

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