Посол Китая предупредил о последствиях поощрения независимости Тайваня для США

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Поддержка США администрации Тайваня в ее стремлении к независимости может перерасти в вооруженный конфликт с КНР. Об этом в субботу, 29 января, заявил посол Китая в Соединенных Штатах Цинь Ган.

— Если власти Тайваня, поощряемые Соединенными Штатами, продолжат идти по пути независимости, то это, по всей вероятности, вовлечет Китай и Соединенные Штаты в вооруженный конфликт, — рассказал он в интервью радиостанции NPR.

В декабре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты планируют приложить максимум усилий, чтобы нынешнее соперничество с Китайской Народной Республикой (КНР) не переросло в конфликт, последствия которого могут оказаться катастрофой для обеих стран. Он уточнил, что Штаты относятся к этому вопросу максимально серьезно. Дипломат также отметил, что последствия такого конфликта будут представлять собой настоящую катастрофу для всех сторон.

В ноябре президент США Джо Байден сообщил, что американская сторона придерживается принципа «одного Китая». Президент заявил, что в Вашингтоне не поддерживают независимость Тайваня. Кроме того, он отметил, что США не намерены вступать в конфликт с КНР и создавать против нее блок.