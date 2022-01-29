Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Посол Китая предупредил о последствиях поощрения независимости Тайваня для США

Михаил Алимов

В мире
Посол Китая предупредил о последствиях поощрения независимости Тайваня для США
Фото: pixabay.com

Поддержка США администрации Тайваня в ее стремлении к независимости может перерасти в вооруженный конфликт с КНР. Об этом в субботу, 29 января, заявил посол Китая в Соединенных Штатах Цинь Ган.

— Если власти Тайваня, поощряемые Соединенными Штатами, продолжат идти по пути независимости, то это, по всей вероятности, вовлечет Китай и Соединенные Штаты в вооруженный конфликт, — рассказал он в интервью радиостанции NPR.

В декабре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты планируют приложить максимум усилий, чтобы нынешнее соперничество с Китайской Народной Республикой (КНР) не переросло в конфликт, последствия которого могут оказаться катастрофой для обеих стран. Он уточнил, что Штаты относятся к этому вопросу максимально серьезно. Дипломат также отметил, что последствия такого конфликта будут представлять собой настоящую катастрофу для всех сторон.

В ноябре президент США Джо Байден сообщил, что американская сторона придерживается принципа «одного Китая». Президент заявил, что в Вашингтоне не поддерживают независимость Тайваня. Кроме того, он отметил, что США не намерены вступать в конфликт с КНР и создавать против нее блок.

Читайте также:
Военные конфликты США Китай
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте