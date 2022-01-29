Проживающих в ДНР и ЛНР россиян могут призвать на службу в армию РФ

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Постоянно проживающие на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) россияне могут отправиться на службу в Вооруженные силы России, если они изъявят такое желание. Об этом в субботу, 29 января, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

— Если граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооруженных силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию, — рассказал он ТАСС.

Как отметил собеседник агентства, проходить службу они будут на территории РФ. По его словам, ситуация с возможным военным столкновением с Украиной очень беспокоит граждан республик. Они считают важным вопрос защиты русскоязычного населения.

До этого сообщалось, что в Киеве состоялся митинг у стен Верховной рады Украины. Протестующие требовали от украинского президента Владимира Зеленского не начинать войну с Россией.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что если возможность начала войны зависит от России, то ее не будет. Однако страна обязана защищать свои интересы в сфере национальной безопасности.

За день до этого заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Россия считает неприемлемой мысль о начале войны с Украиной. Она рассчитывает, что НАТО воздержится от вмешательства во внутренние дела Киева, добавил он. Прошедшая неделя наглядно показала искусственность конфликта между Россией и Украиной, который нагнетают отдельные страны.