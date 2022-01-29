Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Проживающих в ДНР и ЛНР россиян могут призвать на службу в армию РФ

Михаил Алимов

Общество
Проживающих в ДНР и ЛНР россиян могут призвать на службу в армию РФ
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Постоянно проживающие на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) россияне могут отправиться на службу в Вооруженные силы России, если они изъявят такое желание. Об этом в субботу, 29 января, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

— Если граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооруженных силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию, — рассказал он ТАСС.

Как отметил собеседник агентства, проходить службу они будут на территории РФ. По его словам, ситуация с возможным военным столкновением с Украиной очень беспокоит граждан республик. Они считают важным вопрос защиты русскоязычного населения.

До этого сообщалось, что в Киеве состоялся митинг у стен Верховной рады Украины. Протестующие требовали от украинского президента Владимира Зеленского не начинать войну с Россией.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что если возможность начала войны зависит от России, то ее не будет. Однако страна обязана защищать свои интересы в сфере национальной безопасности.

За день до этого заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Россия считает неприемлемой мысль о начале войны с Украиной. Она рассчитывает, что НАТО воздержится от вмешательства во внутренние дела Киева, добавил он. Прошедшая неделя наглядно показала искусственность конфликта между Россией и Украиной, который нагнетают отдельные страны.

Читайте также:
ЛНР и ДНР Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте