Москвичам рассказали, что ожидает их во время ночной экскурсии в столичной подземке

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В столице начала работать первая уникальная экскурсия «Ночь в метро». Она состоит из поездки на ретропоезде «А» 1930-х годов, пешей экскурсии по пустующим станциям метро и депо, а также посещения отеля «Националь», где пройдет спектакль-экскурсия «Заблудшие».

— В этом году проект «Ночь в метро» получает новое развитие — в экскурсионную программу теперь входит спектакль-экскурсия по отелю «Националь» от проекта «Заблудшие». Прогулка сопровождается аудиорассказом, который живо описывает вековую историю отеля. В коридорах, фойе, ресторане участников экскурсии будут встречать актеры в образах знаменитых гостей «Националя» — писателей Джона Рида и Юрия Олеши, балерины Анны Павловой и многих других, — сообщил ТАСС руководитель Городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.

Главной особенностью экскурсии стала возможность увидеть то, что обычно скрыто от глаз простых людей в московском метро. Гостей познакомят с историей метростроения, со знаменитыми людьми, тематическими поездами и униформой сотрудников подземки.

Из депо «Измайловское» экскурсовод направляет гостей на станцию «Александровский сад», затем они посещают станцию «Партизанская» и направляются к еще двум точкам маршрута — «Электрозаводской» и «Площади Революции». Затем по старому и уже неиспользуемому тоннелю гостей вернут на станцию «Александровский сад».

Экскурсия по подземке длится около трех часов. Затем гостей направят в отель «Националь», где познакомят с оставшейся частью программы. Среди интересных событий — знакомство с «духом Анны Павловой», посещение апартаментов Владимира Ленина и Надежды Крупской, а также тематическая фотосессия с видом на Кремль.

До этого сообщалось, что дети и подростки могут поучаствовать в интерактивной программе «Битва за Москву. Первая победа!», подготовленной Музеем Победы, с 20 января. Она создана для посетителей одноименной экспозиции музея. Оператором проекта выступает московский центр «Патриот.Спорт».