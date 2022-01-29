Столтенберг сообщил, что у союзников по НАТО разные взгляды на поставки оружия Украине

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Среди стран — участниц НАТО нет единого мнения по вопросу поставок вооружения Украине. При этом они должны оказать ей поддержку в любом случае. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

— Мы оказываем политическую поддержку, практическую поддержку, мы помогаем им модернизировать свои оборонные учреждения, мы помогаем им бороться с коррупцией, мы помогаем им создавать механизмы киберзащиты, — рассказал он в интервью газете El Pais.

По его словам, оборонительное вооружение Украине предоставляют Великобритания, США и страны Прибалтики. Однако ни одна из сторон не нуждается в вооруженном конфликте, поэтому НАТО предлагает России сесть за стол переговоров и выслушать опасения Москвы по поводу действий альянса, в том числе контроль над вооружениями, ядерное оружие, ракеты, военное присутствие и т. д.

По поводу статуса Украины Столтенберг заявил, что российская сторона намерена подписать юридически обязывающий договор, который блокирует той вступление в НАТО в любом случае, даже в будущем.

— Мы должны уважать решение Украины, вне зависимости от того, за присоединение она или нет, — отметил он.

Давать подробный ответ на вопрос, удовлетворило бы Россию ограничение на вступление в альянс лишь Украины, но не других стран, Столтенберг не стал. По его словам, это конфиденциальная информация.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также должны обязаться не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.