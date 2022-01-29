СМИ: Путин может совершить ошибку «катастрофических» масштабов из-за Украины

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин может совершить ошибку «катастрофических» масштабов, если отдаст приказ о нападении на Украину. Об этом в своем материале в британском издании The Telegraph заявил журналист Кон Кафлин.

Он сравнил масштабы события с войной Советского Союза в Афганистане. По словам бывшего руководителя секретной службы разведки (Ми-6, Mi6) Алекса Янгера, российский президент пытается играть с западными коллегами в «покер с повышенными ставками». При неверном розыгрыше карт Путин рискует совершить очень серьезную ошибку с далекоидущими последствиями.

Как отметил Кафлин, если Запад не уступит, а президент России продолжит давить, то ему в любом случае придется напасть на Украину. Таким образом страна окажется загнанной в угол.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что если возможность начала войны зависит от России, то ее не будет. Однако страна обязана защищать свои интересы в сфере национальной безопасности.

За день до этого заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Россия считает неприемлемой мысль о начале войны с Украиной. Она рассчитывает, что НАТО воздержится от вмешательства во внутренние дела Киева, добавил он. Прошедшая неделя наглядно показала искусственность конфликта между Россией и Украиной, который нагнетают отдельные страны.