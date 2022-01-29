Сергей Собянин: Москвичи сдали на переработку более 27,5 тысячи новогодних деревьев

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Жители столицы сдали на переработку более 27,5 тысячи хвойных деревьев в рамках акции «Елочный круговорот». Об этом в субботу, 29 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города поблагодарил москвичей, которые не пожалели времени на полезное дело. Он отметил, что переработанные деревья принесут пользу столице, так как щепой из хвои посыпают экологические тропы в парках.

Сергей Собянин напомнил, что акция проводится седьмой год подряд. По его словам, в настоящее время в городе работает больше 580 приемных пунктов, которые будут открыты до 20 февраля.

— Если еще не вынесли елку, найдите ближайший к вам пункт, — написал мэр на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков сообщил, что в Москве за 2021 год не зафиксировано случаев незаконной вырубки хвойных деревьев на особо охраняемых природных территориях. По словам Бирюкова, специалисты Мосприроды усилили контроль на природных территориях. Вместе с полицией они провели более 120 рейдов, что позволило не допустить незаконной вырубки.