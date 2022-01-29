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Венгрия назвала поведение Украины «непозволительным» для НАТО

Анастасия Колоскова

В мире
Венгрия назвала поведение Украины «непозволительным» для НАТО
Фото: flickr/nato

У Венгрии есть достаточное количество собственных вооруженных сил, в связи с чем размещение на территории государства дополнительных подразделений НАТО нецелесообразно. Об этом в субботу, 29 января, заявил глава венгерского Министерства обороны Тибор Бенке.

Он отметил, что США и НАТО ведут переговоры со всеми странами, которые находятся на границе с Украиной и Россией, а также на восточной границе Северо-Атлантического альянса.

— В то же время наша позиция заключается в том, что в соответствии с первичной установкой «Программы развития обороны и вооруженных сил» Венгрия уже создала такие национальные силы, сформировала такой национальный потенциал, что в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооруженные силы и подразделения, — заявил министр в интервью местной радиостанции InfoRádió.

Он отметил, что страна «не считает целесообразным» размещать у себя дополнительные силы альянса.

Бенке добавил, что Венгрия на протяжении долгого времени поддерживала стремление Украины войти в НАТО, однако ситуация изменилась, после того как соседнее государство выступило против венгров, живущих на Закарпатье, и вело себя «непозволительно для альянса». Теперь, по его словам, Венгрия считает, что Украина пока не готова войти в альянс, так как не соответствует его ожиданиям. Возобновить обсуждение этого вопроса Венгрия готова лишь после того, как венграм на Украине предоставят такие же права, какие имеют украиноязычные люди в Венгрии, подчеркнул глава ведомства.

26 января стало известно, что Великобритания и США рассматривают возможность отправки по тысяче военнослужащих в Румынию, Болгарию и Венгрию. Сформированные таким образом ударные группы будут примерно соответствовать тем, что в настоящий момент размещены в странах Балтии и Польше.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.

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