Автоэксперт объяснил, можно ли нарушать заснеженную разметку

Фото: Денис Воронин / Агентство городских новостей «Москва»

Пересечение дорожной разметки, оказавшейся под снегом, может быть чревато штрафом, а в некоторых случаях даже приведет к лишению прав. Однако в ситуации, в которой водитель поставил автомобиль на стоянку мимо разметки, его вину будет сложно доказать. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков.

Как отметил эксперт, споры на тему нарушения разметки в зимний период возникают регулярно.

— Это история достаточно давняя. Лучше не доводить до того момента, когда вас остановит сотрудник ГИБДД и вы начнете с ним пререкаться. Не исключено, что вы победите, отстоите свою точку зрения в суде или даже на месте, но лучше до этого не доводить. Вы потратите время, потеряете нервы — это не стоит нескольких выигранных секунд, которые вы выиграете на обгоне или перестроении, — уверен специалист.

По словам автоэксперта, разметка нередко дублируется другими элементами, которые не зависят от погоды: в частности, знаками, светофорами и другими объектами дорожной инфраструктуры. В таком случае разметка становится менее приоритетной, подчеркнул Сачков.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что во многих случаях автолюбителям приходится руководствоваться здравым смыслом.

— Если вы видите, что дорога рассчитана на два автомобиля, она двухполосная и если в этом месте ограниченный обзор — значит, на обгон идти нельзя. По этой причине вас могут оштрафовать и даже лишить прав, если там окажется сплошная, — рассказал эксперт.

Специалист заметил, что в зоне парковок можно ставить автомобиль, не ориентируясь на разметку, если она не видна под снегом. В этом случае предъявить автомобилисту обвинение будет сложно, уверен Сачков.

Однако парковать автомобиль зимой все равно нужно с осторожностью, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Гипотетически вы можете оставить машину на несколько дней, но в этот момент придет оттепель, все растает, и вы окажетесь между двух парковочных карманов. В этом случае придется либо покорно заплатить штраф, либо подавать апелляцию, — предупредил эксперт.

Эксперт отметил, что камеры фиксации нарушений разметки в местах, где она не дублируется знаками, нередко просто выключают в сильные снегопады. В некоторых случаях на такие нарушения просто закрывают глаза, потому что человек просто не мог знать о том, что нарушает.

Если после какого-то маневра водителя остановил сотрудник ГИБДД, отстаивать свою правоту стоит только в случае, если человек точно уверен, что ничего не нарушил, отметил собеседник «ВМ».

— В этом случае нужно четко приводить пункты ПДД, которые не были нарушены. Но сначала нужно выслушать сотрудника ГИБДД, что он будет инкриминировать. И уже после этого отстаивать свою точку зрения, — рассказал эксперт.

Универсальный рецепт избежать проблем с разметкой в зимний период — не совершать резких маневров и маневров, в которых водитель не уверен. Это не только защитит от штрафов, но и поможет избежать аварий, заключил Сачков.