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Президент Италии Маттарелла переизбран на второй срок

Анастасия Колоскова

В мире
Президент Италии Маттарелла переизбран на второй срок
Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Итальянский президент Серджо Маттарелла останется на своем посту на новый срок. Об этом свидетельствуют результаты голосования, восьмой тур которого состоялся вечером в субботу, 29 января, в парламенте.

Несмотря на то что подсчет голосов еще не закончен, действующий глава государства уже набрал необходимые для победы 505 голосов.

Избрание 80-летнего Маттарелла стало возможным после того, как к нему обратились ведущие политические силы и главы регионов. До этого он неоднократно заявлял, что его не интересует еще один семилетний мандат.

До этого стало известно, что к президенту обратилась делегация из глав парламентских фракций, которым он сообщил о своей готовности возглавить государство, «учитывая ситуацию». Обращение было вызвано тем, что семь предыдущих туров голосования, начавшегося в понедельник, завершились безрезультатно, пишет РИА Новости.

26 января президент РФ Владимир Путин заявил, что России и Италии удалось сохранить тесное сотрудничество, несмотря на тяжелую ситуацию из-за пандемии коронавируса.

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