Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Украинская разведка вывезла из Киева секретные документы и оборудование

Юлия Курганова

В мире
СМИ: Украинская разведка вывезла из Киева секретные документы и оборудование
Фото: pixabay.com/

Украинская разведка вывезла из штаб-квартиры в Киеве секретную документацию и оборудование, которые разместила в «безопасные места» на западе страны. Об этом сообщила в субботу, 29 января, американская газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

— Украинская разведка вывезла секретные документы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны, — сказано в материале издания.

Такие действия украинской разведки журналисты отметили в числе ряда «внешних проявлений» того, что Киев готовится к эскалации ситуации. Тем не менее, сообщается, что западных чиновников «встревожил публичный скептицизм» президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявил, что не видит нагнетания напряженности.

МИД отреагировал на сюжет швейцарского СМИ о «стягивании российских войск» к Украине. В российском Министерстве иностранных дел прокомментировали сюжет швейцарского телевидения о стягивании войск РФ к границе Украины, назвав его фейком.

В ведомстве уточнили, что на самом деле подразделения Восточного военного округа примут участие в оборонительных российско-белорусских учениях «Союзная решимость — 2022», подготовка к которым ведется в настоящее время.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что если возможность начала войны зависит от России, то ее не будет. Однако страна обязана защищать свои интересы в сфере национальной безопасности.

За день до этого заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Россия считает неприемлемой мысль о начале войны с Украиной. Она рассчитывает, что НАТО воздержится от вмешательства во внутренние дела Киева, добавил он. Прошедшая неделя наглядно показала искусственность конфликта между Россией и Украиной, который нагнетают отдельные страны.

Читайте также:
Украина СМИ Документы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте