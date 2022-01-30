СМИ: Украинская разведка вывезла из Киева секретные документы и оборудование

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Украинская разведка вывезла из штаб-квартиры в Киеве секретную документацию и оборудование, которые разместила в «безопасные места» на западе страны. Об этом сообщила в субботу, 29 января, американская газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

— Украинская разведка вывезла секретные документы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны, — сказано в материале издания.

Такие действия украинской разведки журналисты отметили в числе ряда «внешних проявлений» того, что Киев готовится к эскалации ситуации. Тем не менее, сообщается, что западных чиновников «встревожил публичный скептицизм» президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявил, что не видит нагнетания напряженности.

МИД отреагировал на сюжет швейцарского СМИ о «стягивании российских войск» к Украине. В российском Министерстве иностранных дел прокомментировали сюжет швейцарского телевидения о стягивании войск РФ к границе Украины, назвав его фейком.

В ведомстве уточнили, что на самом деле подразделения Восточного военного округа примут участие в оборонительных российско-белорусских учениях «Союзная решимость — 2022», подготовка к которым ведется в настоящее время.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что если возможность начала войны зависит от России, то ее не будет. Однако страна обязана защищать свои интересы в сфере национальной безопасности.

За день до этого заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Россия считает неприемлемой мысль о начале войны с Украиной. Она рассчитывает, что НАТО воздержится от вмешательства во внутренние дела Киева, добавил он. Прошедшая неделя наглядно показала искусственность конфликта между Россией и Украиной, который нагнетают отдельные страны.