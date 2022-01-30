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Годовалая дочь несовершеннолетней петербурженки отравилась наркотиками

Юлия Курганова

Происшествия
Годовалая дочь несовершеннолетней петербурженки отравилась наркотиками
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В Санкт-Петербурге годовалая дочь семнадцатилетней девушки попала в больницу с отравлением наркотическими веществами.

Девочка поступила в больницу имени Филатова 19 января. Врачи ей диагностировали острое пероральное отравление психотропным веществом.

Источник в правоохранительных органах информацию подтвердил и сообщил, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей в отношении матери ребенка. Прежде она не привлекалась к административной или уголовной ответственности, сообщили «Невские Новости».

Ребенок попал в реанимацию после алкогольной вечеринки у друга. В Подмосковье 11-летний мальчик отравился суррогатным алкоголем, которым его угостил друг, и попал в реанимацию.

Ребенок, проживающий в Калужской области, приехал на прошлых выходных погостить в подмосковный город Голицино. Он отправился в квартиру к другу, тот предложил ему выпить алкоголь.

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