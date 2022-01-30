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Четыре женщины отравились неизвестным веществом в Новой Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Четыре женщины отравились неизвестным веществом в Новой Москве
Фото: depositphotos
СНТ «Ресурс-1», Каштановая, 84. Карта всех событий

В Новой Москве четыре женщины отравились неизвестным веществом. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 30 января, сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что все пострадавшие были доставлены в больницу. Отравление произошло в СНТ «Ресурс-1» по улице Каштановая, 84.

Предварительный диагноз: пищевое отравление или отравление природным газом, позже сообщил источник «ВМ».

Годовалая дочь несовершеннолетней петербурженки отравилась наркотиками. Девочка поступила в больницу имени Филатова 19 января. Врачи ей диагностировали острое пероральное отравление психотропным веществом.

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