Четыре женщины отравились неизвестным веществом в Новой Москве

Фото: depositphotos

СНТ «Ресурс-1», Каштановая, 84. Карта всех событий

В Новой Москве четыре женщины отравились неизвестным веществом. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 30 января, сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что все пострадавшие были доставлены в больницу. Отравление произошло в СНТ «Ресурс-1» по улице Каштановая, 84.

Предварительный диагноз: пищевое отравление или отравление природным газом, позже сообщил источник «ВМ».

Годовалая дочь несовершеннолетней петербурженки отравилась наркотиками. Девочка поступила в больницу имени Филатова 19 января. Врачи ей диагностировали острое пероральное отравление психотропным веществом.